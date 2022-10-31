Молодого мужчину в наушниках насмерть сбил поезд возле станции Ручьи

По информации ivbg.ru, на железнодорожной станции Ручьи 21-летний местный житель пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте.

Он был в наушниках и капюшоне и не заметил приближающийся электропоезд, который следовал по маршруту «Санкт-Петербург – Финляндский – Кузнечное».

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.