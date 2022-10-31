Минобороны: призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Ранее об этом заявил Шойгу

Всему личному составу, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, приказано с 31 октября вернуться к выполнению своих штатных обязанностей. Штабы и военкоматы в рамках СВО продолжат принимать только добровольцев. Подготовка и вручение повесток прекращаются.

Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти здания, использовавшиеся для частичной мобилизации, подлежат использованию по прежнему назначению.

Как сообщал ivbg.ru, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации в стране закончены.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», – сказал Сергей Шойгу

По закону, частичная мобилизация может быть прекращена лишь указом президента страны. На момент подготовки публикации соответствующий документ на сайте Кремля опубликован не был.