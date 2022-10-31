Правительство обсудило вопросы утилизации органических отходов в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

На первом заседании рабочей группы была определена дата начала приема заявок на разработку Концепции создания и внедрения системы утилизации органики в Ленинградской области.

WhatsApp Image 2022-10-31 at 17.53.47

На заседании рассмотрели предложение ООО «Гайа» по созданию стерильного продукта для кормов и удобрений с использованием технологии сушки в замкнутом контуре. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин сообщил, что рабочая группа будет увеличена – в нее войдут представители научного сообщества и профильных комитетов, а также депутаты и экологи.

Все предложения по совершенствованию и оптимизации органических отходов будут рассматриваться с учетом их практического применения в Ленинградской области.

Вам будет интересно
Правительство обсудило вопросы утилизации органических отходов в Ленобласти Михаил Ильин, Ленинградская область
20 детей-сирот из ЛНР обрели новые семьи в Ленобласти
В Ленинградскую область прибыли из Луганской народной республики 20 детей-сирот, которых устроят в приемные семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти...
31.10.2022 116
Автор