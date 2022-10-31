Движение на А-120 в Гатчинском районе перекроют в четверг ночью

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 ноября на 36 километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района, будут устанавливать металлическую опору под знаки переменной информации.

Для этого будет полностью перекрыто движение с 00:10 по 00:30.

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.