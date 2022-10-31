В Минобороны РФ рассказали о подвиге младшего сержанта Эдуарда Кубченко

Мужество и героизм проявил младший сержант Эдуард Кубченко, оказывающий огневую поддержку наступающих на позиции ВСУ мотострелковых подразделений ВС РФ.

Во время боя экипаж боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием младшего сержанта, невзирая на ответный артиллерийский огонь врага, смог прицельной стрельбой уничтожить ангар с военной техникой противника, с шестью единицам автомобильной техники врага и живой силой.

В результате смелые и решительные действия младшего сержанта, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных, позволили нанести существенный урон противнику.