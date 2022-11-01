Плата за капремонт в Петербурге вырастет почти на 10%

В Петербурге с начала 2023года увеличится взнос на капитальный ремонт. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте Смольного.

Как следует из документации, ставка взносов будет варьироваться от 11,9 до 12,99 руб. за «квадрат» в зависимости от типа постройки. К примеру, 14,45 руб. будут платить жильцы дореволюционных домов за «квадрат» если нет лифта, и 12,99 руб. — если он есть.

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Напомним, в начале этого года ставку взносов на капремонт не повышали, хотя до этого в течение двух лет она сильно возросла – с 5 рублей в 2019 году до 11-12 рублей в 2021-2022 годах.