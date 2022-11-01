В Выборге на стоянке автовокзала полыхал автобус – видео

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Сообщение о пожаре на стоянке автовокзала в Выборге Ленобласти поступило в экстренные службы поздно вечером 31 октября.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, горел пустой автобус. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Возгорание ликвидировали через 20 минут, пострадавших нет.

Видео: vk.com/vyborg_interesting

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Выборгского района Ленобласти.

Вам будет интересно
Одной из погибших в давке в Сеуле оказалась студентка СПбГУ
Одной из четырех погибших россиянок в давке в Сеуле оказалась 21-летняя студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб. Об этом сообщила пресс-служба учебного...
31.10.2022 158
Автор