В Выборге на стоянке автовокзала полыхал автобус – видео

Сообщение о пожаре на стоянке автовокзала в Выборге Ленобласти поступило в экстренные службы поздно вечером 31 октября.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, горел пустой автобус. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Возгорание ликвидировали через 20 минут, пострадавших нет.
Видео: vk.com/vyborg_interesting
Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Выборгского района Ленобласти.
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