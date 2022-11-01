Петербуржец предстанет перед судом за убийство своей жены в новогоднюю ночь

После расправы он полтора километра вез на детских санках тело любимой до заброшенных бань.

По информации петербургской прокуратуры, мужчина отмечал со своей женой наступление 2022 года, однако во время праздника у них произошел конфликт в результате которого гражданский муж убил девушку. Позднее он спрятал труп сожительницы в подвале дома на улице Зои Космодемьянской, пишут Neva.Today.

Тело девушки было обнаружено реконструкторами, которые пришли на осмотр заброшенных бань. Вскоре после страшной находки задержали сожителя погибшей.

Следователи отмечаю, что парень, рецидивист и ранее уже был судим за убийство и кражу.

Вам будет интересно Посетителя кафе в Петербурге убили ножом в грудь в разгар вечеринки По информации ivbg.ru, отдых в кафе на Купчинской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 октября закончился для... 26.10.2022 203

В Кировский районный суд прокуратура направила материалы уголовного дела для рассмотрения по существу.