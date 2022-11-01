Среда в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В среду, 2 ноября, жителей Ленобласти ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью, по прогнозам синоптиков, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0…+5°C, на востоке до -2°C, на западе +3…+8°C, на востоке 0…+5°C. На дорогах местами гололедица.