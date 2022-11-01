Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 1 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

В результате нанесения 31 октября с.г. массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка ЛНР и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены.

В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР.

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи.

Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.