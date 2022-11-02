Инспектор Росгвардии помог водителю, попавшему в ДТП в Кингисеппском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 2 ноября около 11:30 возле деревни Куты в Кингисеппском районе иномарка съехала в кювет. Очевидцем ДТП стал сотрудник Росгвардии, который двигался в сторону Кингисеппа.

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Фото: телеграм-канал Росгвариии

Мужчина убедился, что пострадавших нет и, включив проблесковые маячки и регулируя движение, обеспечил безопасность работы эвакуатора поврежденной машины.

Водитель, предположительно, не справился с управлением на изгибе федеральной трассы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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