Инспектор Росгвардии помог водителю, попавшему в ДТП в Кингисеппском районе

По информации ivbg.ru, 2 ноября около 11:30 возле деревни Куты в Кингисеппском районе иномарка съехала в кювет. Очевидцем ДТП стал сотрудник Росгвардии, который двигался в сторону Кингисеппа.

Мужчина убедился, что пострадавших нет и, включив проблесковые маячки и регулируя движение, обеспечил безопасность работы эвакуатора поврежденной машины.

Водитель, предположительно, не справился с управлением на изгибе федеральной трассы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.