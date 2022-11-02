Видео: самое крупное судно, построенное на заводе «РОСТР», спущено на воду в Новой Ладоге

Спуск на воду траулера «Солигорск» проекта GM 3.02 состоялся в Новой Ладоге, на единственном в России слипе бокового неконтролируемого падения. Судно строится по заказу «Мурманфишпродактс». Проект разработан конструкторами «Морского инжинирингового центра СПб».

Морозильный траулер кормового траления «Солигорск» проекта GM 3.02 – это промысловое судно тралового способа лова донных пород рыб с последующей переработкой и заморозкой улова. Судно способно вести промысел всех видов донных пород рыб с неограниченным районом плавания.

По условиям контракта судно «Солигорск» будет передано заказчику во втором квартале 2023 года.