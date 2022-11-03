Пожар с пострадавшим и ущербом в 3 млн рублей возле Шлиссельбурга стал уголовным делом

По информации ivbg.ru, 2 ноября заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога в Кировском районе.

На 19-й линии садоводства «Заря» 1 ноября загорелись дом и гараж, принадлежащие 63-летней женщине. Во время происшествия травмы получил 64-летний мужчина, его госпитализировали.

Хозяйка помещений считает, что они загорелись не случайно. По предварительным данным, недвижимость не была застрахована. Ущерб оценен в три миллиона рублей.