Пожар с пострадавшим и ущербом в 3 млн рублей возле Шлиссельбурга стал уголовным делом

По информации ivbg.ru, 2 ноября заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога в Кировском районе.
На 19-й линии садоводства «Заря» 1 ноября загорелись дом и гараж, принадлежащие 63-летней женщине. Во время происшествия травмы получил 64-летний мужчина, его госпитализировали.
Хозяйка помещений считает, что они загорелись не случайно. По предварительным данным, недвижимость не была застрахована. Ущерб оценен в три миллиона рублей.
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23.05.2022 670