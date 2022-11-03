Ленинградский суд поддержал коллег из Соснового Бора и защитил права школьницы, пострадавшей от учителя

Решением Сосновоборского суда удовлетворены требования городского прокурора о взыскании с образовательного учреждения морального вреда и расходов на лечение в пользу ученицы, пострадавшей от действий учителя.

В октябре 2021 года учитель не отпустил в туалет 12-летнюю девочку. При этом она неоднократно просилась выйти. В результате у ученицы произошло непроизвольное мочеиспускание.

Школа обжаловала решение Сосновоборского суда, не согласившись с суммой компенсации. Ленинградский областной суд решение Сосновоборского городского суда оставил без изменения.

Также школа привлечена к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ за нарушение прав учащихся.