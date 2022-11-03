Житель Кудрово получил 7 лет колонии за поездку по Петербургу с наркотиками в багажнике

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 3 ноября Приморский районный суд огласил приговор жителю Всеволожского района. Следствие вменяло ему управление автомобилем в состоянии опьянения и покушение на сбыт крупной партии наркотиков.

В октябре 2021 года инспектор ГИБДД остановил арендованный Kia Rio на улице Планерной в Санкт-Петербурге. При досмотре багажного отделения было найдено около 36 граммов синтетического наркотика и пять свертков с наркотиками растительного происхождения. Общий вес партии – около пяти граммов.

Следствие полагает, что водитель планировал разложить вещества в тайники-закладки для продажи. В его квартире в Кудрово обнаружили еще 35 свертков с наркотиками общим весом больше 22 граммов.

На момент задержания житель Всеволожского района имел два приговора за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения: суд в Кронштадте лишил его прав на 1,5 года и назначил 8 месяцев ограничения свободы, а суд во Всеволожске – 280 часов исправительных работ с лишением водительского удостоверения на 2 года.

В совокупности суда назначил мужчине 7 лет и 15 суток колонии строгого режима.

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03.11.2022 46
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