Стало известно, где на 4 ноября зафиксированы 84 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 263 человек.
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14.04.2022 2561
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1).
- Волховский район: Немятово-2 (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+4), Кудрово (+3), Янино-1 (+1), Сертолово (+3), Старая (+1), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Агалатово (+1), Рахья (+1), Ненимяки (+1), КП Прилесный (+3).
- Выборгский район: Выборг (+11), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+2), Цвелодубово (+1), Ермилово (+1), Симагино (+1), Земляничное (+1).
- Кингисеппский район: Кингисеппский (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Кировск (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).
- Ломоносовский район: Виллози (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Винницы (+2), Вознесенье (+1), Красный Бор (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+13).
- Тосненский район: Тосно (+1).