«ЛизаАлерт» 5 ноября проведет онлайн-собрание для родителей «Куда уходят дети?»

С начала 2022 года в отряд «ЛизаАлерт» поступило 5429 сообщений о пропаже детей в возрасте 10-17 лет. Не все они завершились с результатом «найден, жив». А некоторые поиски еще продолжаются.

В течение дня в telegram-канале #ШколаЛизаАлерт выступят три эксперта.

В 11:00 доброволец отряда, инструктор Школы «ЛизаАлерт» Нина Маньковская поделится опытом: почему подростки уходят из дома и что в этот момент делать родителям.

В 13:00 руководитель Академии Безопасности, детский психолог Ольга Бочкова расскажет о том, как сохранить доверительные отношения с ребёнком в переходном возрасте.

В 15:00 дефектолог Международной организации «Метелица», старший инструктор АВА Мария Лебедева поговорит со слушателями о детях с особенностями развития.