Ленинградская область передала гуманитарную помощь в больницу ЛНР

В медучреждение, в котором лечатся раненые российские военнослужащие, доставили постельное белье, теплую одежду и другие нужные вещи. Все это собрали жители Ленинградской области.

Кроме того, Александр Дрозденко передал больнице десять телевизоров. Доставкой гуманитарного груза в ЛНР занимался спецпредставитель губернатора Ленинградской области Сергей Мачинский.

Главу региона и ленинградцев за помощь и поддержку поблагодарила депутат Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Светлана Гизай.

«Очень благодарю губернатора и ленинградцев за помощь и поддержку! При посещении наших защитников, я услышала, что некоторым предстоит долгое лечение, и, естественно, ребята хотят знать последние новости, следить за ситуацией, теперь это возможно – во многих палатах появятся телевизоры. Пусть наши защитники выздоравливают скорее!» – сказала Светлана Гизай