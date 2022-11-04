Фото: в Приозерске проходит фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»

В Приозерске 4 ноября проходит V открытый муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», а также конкурс декоративно-прикладного творчества и народного мастерства «От истоков в наши дни».
В программе праздника – выступления танцевальных и музыкальных коллективов Приозерского района. А в поселке Сосново состоится концерт патриотической песни.
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04.11.2022 19