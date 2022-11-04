Фото: в Приозерске проходит фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»

В Приозерске 4 ноября проходит V открытый муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», а также конкурс декоративно-прикладного творчества и народного мастерства «От истоков в наши дни».

В программе праздника – выступления танцевальных и музыкальных коллективов Приозерского района. А в поселке Сосново состоится концерт патриотической песни.