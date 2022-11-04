Петербуржец на BMW опрокинул ворота на ребенка в Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 3 ноября житель Санкт-Петербурга не справился с управлением автомобиля, заезжая во двор в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

BMW X7, за рулем которого находился 62-летний петербуржец, заехал во двор возле дома № 1 на Областной улице, задев ворота. Они упали на девятилетнего третьеклассника, оказавшегося рядом.

Мальчика увезли в больницу с травмами головы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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17.02.2022 2185
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