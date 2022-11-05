Путин заявил, что количество мобилизованных превысило отметку в 300 тысяч человек

В России мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч находятся в зоне боевых действий, заявил президент Владимир Путин.

«У нас уже 318 тыс. мобилизованных. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — приводит РИА Новости его слова.

Путин добавил, что 49 тысяч мобилизованных уже выполняют боевые задачи, остальные продолжают заниматься подготовкой.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении в стране мобилизационных мероприятий, так как были набраны необходимые 300 тыс. человек для участия в спецоперации.