Власти Финляндии могут запретить россиянам заключать сделки с недвижимостью

В Финляндии задумались о дополнительных ограничениях на сделки с недвижимостью для иностранцев, в том числе о полном запрете на операции для россиян. Решение по этому вопросу планируют принять к марту 2023 года.

Как сообщает минобороны страны, для изучения дополнительных ограничительных мер по инициативе ведомства создана исследовательская группа. Она начнет работу с 7 ноября.

Отчет о возможности полного запрета на операции для россиян Минобороны планирует получить до 19 декабря. К марту ждут второй доклад о других вариантах усиления надзора за владением недвижимостью лицами, не входящими в Европейскую экономическую зону.

«Ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной», — объясняют планы в оборонном ведомстве.