Малое Карлино завалило снегом — видео

В Ленинградскую область продолжает приходить постепенно зима.
В ночь на 5 ноября деревню Малое Карлино в Ломоносовского района завалило снегом. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
«В Малом Карлино выпал снег и тут же дорогу покрыл лед» , — рассказал один из водителей.
Видео: vk.com/spb_today
Первый снег выпал на востоке Ленобласти еще на прошлой неделе. В некоторых местах высота снежного покроя достигла девяти сантимеров.
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05.11.2022 32