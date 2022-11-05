Малое Карлино завалило снегом — видео

В Ленинградскую область продолжает приходить постепенно зима.

В ночь на 5 ноября деревню Малое Карлино в Ломоносовского района завалило снегом. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

«В Малом Карлино выпал снег и тут же дорогу покрыл лед» , — рассказал один из водителей.

Видео: vk.com/spb_today

Первый снег выпал на востоке Ленобласти еще на прошлой неделе. В некоторых местах высота снежного покроя достигла девяти сантимеров.