Малое Карлино завалило снегом — видео

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградскую область продолжает приходить постепенно зима.

В ночь на 5 ноября деревню Малое Карлино в Ломоносовского района завалило снегом. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

«В Малом Карлино выпал снег и тут же дорогу покрыл лед» , — рассказал один из водителей.

Видео: vk.com/spb_today

Первый снег выпал на востоке Ленобласти еще на прошлой неделе. В некоторых местах высота снежного покроя достигла девяти сантимеров.

Вам будет интересно
Мокрый снег и гололедица – погода в Ленобласти на 6 ноября
Жителей Ленобласти в воскресенье, 6 ноября, ожидает облачная погода. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Утром и днем в большинстве районов, начиная...
05.11.2022 32
Автор