В России за сутки выявили 4 566 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 4 566 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Впервые с 19 июля текущего года этот показатель не превышает 5 тысяч случаев.
Наибольшее количество заболеваний зафиксировали в Москве – 402, Свердловской области – 389, Санкт-Петербурге – 349, Башкортостане – 204, Пермском крае – 138, Удмуртии – 137.
За последние 24 часа госпитализировали 457 пациентов с симптомами COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончались 62 человека, выздоровели между тем 5 735 пациентов.
Всего с начала пандемии в России выявили 21 463 850 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 20 855 333 жителя России.
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