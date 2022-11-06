В Тихвине конфликт студентки и пьяного мужчины, закончился угрозами пистолетом

Незнакомец угрожал девушке субботней ночью на Советской улице.
В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию обратилась 22-летняя студентка. По словам девушки, возле кафе на Советской улице пьяный незнакомец в ходе конфликта начал угрожать ей пистолетом.
Экстренно прибывшие полисмены задержали агрессора и изъяли у него пистолет, который оказался газовым.
Позднее выяснилось, что 57-летний житель Тихвина был ранее судим по другим делам. По итогу против мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Вам будет интересно
Yle: поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндию. В крупных украинских городах – отделения международных банд
Как сообщает Yle, Центральная криминальная полиция Финляндии располагает данными о том, что поставляемое Украине оружие попадает в руки финских преступников. Полиция...
30.10.2022 189