В Тихвине конфликт студентки и пьяного мужчины, закончился угрозами пистолетом

Незнакомец угрожал девушке субботней ночью на Советской улице.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию обратилась 22-летняя студентка. По словам девушки, возле кафе на Советской улице пьяный незнакомец в ходе конфликта начал угрожать ей пистолетом.

Экстренно прибывшие полисмены задержали агрессора и изъяли у него пистолет, который оказался газовым.

Позднее выяснилось, что 57-летний житель Тихвина был ранее судим по другим делам. По итогу против мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.