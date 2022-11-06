Попытка петербуржца перебежать пути в Ленобласти окончилась неудачей

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, шедший вдоль железной дороги около посёлка Синёво петербуржец попытался перебежать полотно, но не успел это сделать и был сбит электричкой.
После госпитализации медики оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он помещён в терапевтическое отделение.
В настоящее время проводится проверка.
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31.10.2022 160