Семьям погибших в ночном клубе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

Регион окажет помощь близким родственникам погибших в жутком пожаре в ночном заведении.

Ка заявил глава Костромской области Сергей Ситников, семьям погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей. Средства выделят из резервного фонда.

Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего, — поделился Ситников.

Напомним, в ночь на субботу, 5 ноября, в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел крупный пожар. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. В результате пожара погибли 15 человек.