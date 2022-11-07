Запорожская область окончательно откажется от гривны только в 2023 году

Полный переход нового региона России на рубль состоится с 1 января 2023 года.
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль, — цитирует Рогова РИА Новости.
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