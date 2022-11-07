Запорожская область окончательно откажется от гривны только в 2023 году

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Полный переход нового региона России на рубль состоится с 1 января 2023 года.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль, — цитирует Рогова РИА Новости.
Вам будет интересно
Запорожская область окончательно откажется от гривны только в 2023 году
В России предложили схему с самостоятельной установкой на гаджеты отечественного ПО
Подобный метод гарантирует безопасность личных данных, а также позволяет донести до людей информацию о российских программах и приложениях. Продавцы придумали новую...
07.11.2022 50
Автор
Поделиться