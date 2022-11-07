Прибрежную территорию возле озера Озерко в Лодейном Поле привели в порядок

Работы проведены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В Лодейном Поле сделали удобную территорию для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Вокруг озера в городе проложена широкая переходная дорожка, которую замостили брусчаткой. Вдоль маршрута обустроены площадки для отдыха, а также установлены лавочки», — рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Также смонтировано уличное освещение, обустроены велопарковки, а по периметру озера установлены шлагбаумы для машин, чтобы они не заезжали на пешеходную территорию.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в 2022 году благоустроено уже 72 общественных пространства из заявленных 77. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета.