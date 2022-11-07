Около 200 семей готовятся получить ключи от новых квартир с чистовой отделкой в Подпорожье

В городе завершено строительство двух многоквартирных домов, куда из ветхих бараков переедут 530 человек.

«В 2022 году это первый дом, построенный Правительством региона вместе с Ленинградским областным агентством ипотечного жилищного кредитования и генподрядчиком «Строитель47». Поздравляю строителей и жителей, которые готовятся получить ключи. На очереди еще 8 крупных объектов», — рассказал зампредседателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Пятиэтажные дома возведены на проспекте Кирова. В первом доме — 135 квартир, куда переедет 366 человек, во втором — 60 квартир для 160 человек. В каждой есть все необходимое для жизни, включая сантехнику и кухонную плиту.

Отметим, что с 2019 года новые квартиры по программе расселения аварийного и ветхого жилья получили 4,5 тысячи ленинградцев. Сейчас продолжается активное строительство 10 многоквартирных домов, куда переедет свыше 2,5 тысяч граждан. В новые дома в 2022 году Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в 2023 году планируется начать реализацию еще трех проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.