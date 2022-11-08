Коронавирус подтвердился еще у 21 жителя Ленобласти — данные на 8 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 21 человека. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 236 464 человек, выздоровели — 231 902.
- Всеволожский район: Всеволожск (+8), Кудрово (+2), Бугры (+1).
- Выборгский район: Первомайское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Высокоключевой (+1).
- Лужский район: Голубково (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3), Валдость (+1).
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