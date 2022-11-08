Комитет по транспорту напомнил правила безопасности на железной дороге в Ленобласти

В связи с наступлением холодов и ростом рисков получения травм в районе железнодорожных путей председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк напомнил базовые правила безопасности.

«Находясь вблизи путей, нужно быть бдительным самому и внимательным к окружающим. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям и их переход в неустановленных местах», – рассказал Михаил Присяжнюк