Комитет по транспорту напомнил правила безопасности на железной дороге в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В связи с наступлением холодов и ростом рисков получения травм в районе железнодорожных путей председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк напомнил базовые правила безопасности.

«Находясь вблизи путей, нужно быть бдительным самому и внимательным к окружающим. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям и их переход в неустановленных местах», – рассказал Михаил Присяжнюк

Базовые правила поведения в районе железнодорожных путей:

  • при приближении поезда не выходить за предупреждающую полосу на платформе до полной остановки;
  • садиться в вагоны и выходить можно только после полной остановки поезда;
  • при приближении поезда держать детей за руки или на руках, не оставлять их без присмотра на платформах и в вагонах;
  • переходить ж/д пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда;
  • не залезать под вагоны.

Вблизи объектов железнодорожного транспорта важно постоянно сохранять бдительность.

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19.08.2022 1763
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