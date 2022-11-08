Комитет по транспорту напомнил правила безопасности на железной дороге в Ленобласти

В связи с наступлением холодов и ростом рисков получения травм в районе железнодорожных путей председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк напомнил базовые правила безопасности.
«Находясь вблизи путей, нужно быть бдительным самому и внимательным к окружающим. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям и их переход в неустановленных местах», – рассказал Михаил Присяжнюк
Базовые правила поведения в районе железнодорожных путей:
- при приближении поезда не выходить за предупреждающую полосу на платформе до полной остановки;
- садиться в вагоны и выходить можно только после полной остановки поезда;
- при приближении поезда держать детей за руки или на руках, не оставлять их без присмотра на платформах и в вагонах;
- переходить ж/д пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда;
- не залезать под вагоны.
Вблизи объектов железнодорожного транспорта важно постоянно сохранять бдительность.
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19.08.2022 1763