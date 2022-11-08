Повара ресторана японской кухни подозревают в растлении 15-летней падчерицы в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию, что муж совратил ее 15-летнюю дочь. Подозреваемый работает поваром в ресторане японской кухни и является уроженцем Узбекистана.

По словам женщины, отчим растлевал падчерицу в течение четырех лет, начиная с 2018 года. Известно, что 40-летний мужчина встал на миграционный учет в 2021 году и проживал на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

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