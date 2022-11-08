Компания Ubisoft полностью прекратила свою деятельность в России

Всемирно известная игровая компания Ubisoft уходит из России и прекращает все действия на территории России.

Издание «Игромания» пишет своим читателям о том, что в сообществе «Коллекционеры видеоигр» проскочила информация о том, что компания Ubisoft навсегда уходит из России. С первого ноября контора закрыла свой российский офис и полностью прекратила любого рода деятельность в этой стране.

Ранее Ubisoft вела очень активную деятельность на территории России, постоянно разрабатывая и создавая игры, проводя встречи, фестивали и другие мероприятия.

Официальных комментариев от компании пока до сих пор не поступило, что будет дальше, пока не знает ни кто. Бытует мнение о том, что этому способствует введение цифровых сервисов. Об этом отметила пресс-служба. Ubisoft можно назвать по-настоящему великой игровой компанией, ведь под ее руководством были разработаны такие игры как: «Far Cry» , «Watch Dogs» и другие.