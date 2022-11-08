Лучших добровольцев Ленобласти наградили знаками отличия

Автор: Гузель Галимова
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Десять региональных активистов получили знаки отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области».

Среди награжденных:

  • инженер по лесопользованию и руководитель школьного лесничества из Лодейнопольского района Оксана Баскинова,
  • директор благотворительного фонда «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев,
  • руководитель добровольческого клуба «Вместе делаем добро» Анастасия Гришина,
  • инициатор развития движения «Юный пожарный» в Кировском районе Александр Никулин,
  • руководитель поисково-спасательных работ Евгения Шулепникова,
  • муниципальный координатор движения «Волонтёры Победы» Надежда Шадричева,
  • руководитель добровольческого клуба «Альтаир» Ольга Халамова,
  • директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова,
  • участники добровольной народной дружины по защите госграницы Михаил Козлов и Федор Фролов.

Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. Чтобы стать волонтером нужно подать заявку на одну из вакансий.

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19.10.2022 171
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