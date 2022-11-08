Лучших добровольцев Ленобласти наградили знаками отличия

Десять региональных активистов получили знаки отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области».

Среди награжденных:

Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. Чтобы стать волонтером нужно подать заявку на одну из вакансий.