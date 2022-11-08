Лучших добровольцев Ленобласти наградили знаками отличия

Десять региональных активистов получили знаки отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области».
Среди награжденных:
- инженер по лесопользованию и руководитель школьного лесничества из Лодейнопольского района Оксана Баскинова,
- директор благотворительного фонда «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев,
- руководитель добровольческого клуба «Вместе делаем добро» Анастасия Гришина,
- инициатор развития движения «Юный пожарный» в Кировском районе Александр Никулин,
- руководитель поисково-спасательных работ Евгения Шулепникова,
- муниципальный координатор движения «Волонтёры Победы» Надежда Шадричева,
- руководитель добровольческого клуба «Альтаир» Ольга Халамова,
- директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова,
- участники добровольной народной дружины по защите госграницы Михаил Козлов и Федор Фролов.
Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. Чтобы стать волонтером нужно подать заявку на одну из вакансий.