Хоккеисты из Всеволожска завоевали «серебро» на Всероссийских соревнований

В Новгородской области завершился Всероссийский турнир по хоккею с мячом среди юношеских команд. Хоккеисты из Ленобласти показали высокие результаты.

Ленобласть на турнире представляли спортсмены из Всеволожского центра физической культуры и спорта. За победу боролись две команды из 47 региона — юношей 2008-2009 годов рождения и девушек 2007-2009 годов рождения.

В итоге мужская команда стала серебряными призерами соревнований. Девушки заняли почетное пятое место.