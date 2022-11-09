Циклон «Филомена» принесет в Ленобласть тепло. А в Петербурге может обновиться тепловой рекорд 1926 года

Как сообщил ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус, Ленинградская область окажется на пути теплого атмосферного фронта, а затем в теплом секторе циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии.
В Санкт-Петербурге ожидается +9 °C … +11 °C. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 ноября в городе составляет +9,3 °C. Он был установлен в 1926 году.
В Ленинградской области сохранится облачная погода, пройдут дожди, а температура продолжит повышаться – от +6 °C до +11 °C.
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02.11.2022 682