Циклон «Филомена» принесет в Ленобласть тепло. А в Петербурге может обновиться тепловой рекорд 1926 года

Как сообщил ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус, Ленинградская область окажется на пути теплого атмосферного фронта, а затем в теплом секторе циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии.

В Санкт-Петербурге ожидается +9 °C … +11 °C. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 ноября в городе составляет +9,3 °C. Он был установлен в 1926 году.

В Ленинградской области сохранится облачная погода, пройдут дожди, а температура продолжит повышаться – от +6 °C до +11 °C.