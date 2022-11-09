По информации ivbg.ru, в Выборге задержан 20-летний молодой человек в международном розыске, обвиняемый в нападении на свидетеля преступления на Софийской овощебазе.

Постановление было вынесено заочно еще 25 октября. Тогда же молодого человека объявили в международный розыск.

Следствие полагает, что летом на территории Софийской овощебазы он избил свидетеля по уголовному делу в отношении его отца, которого обвиняют в убийстве и похищении человека.

Молодой человек требовал от свидетеля изменить показания. По делу о принуждении свидетеля к уклонению от дачи показаний подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.