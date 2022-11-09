Каждый третий, обратившийся в службу занятости Ленобласти, был трудоустроен

С начала 2022 года служба занятости выдала 46 тысяч направлений на работу, каждое третье стало реальным трудоустройством.

За десять месяцев новую работу в регионе нашли 16 тысяч из 30,4 тысяч обратившихся за помощью человек.

Для стабилизации ситуации на рынке труда, проводится переобучение сотрудников, находящихся под риском увольнения. На эти цели 8 промышленных предприятий получили субсидии на обучение 275 человек, 145 из которых уже его завершили. Также помощь в виде компенсации на заработную плату получили от государства работодатели, принявшие на работу 414 безработных жителей региона.

Сегодня в базе вакансий региона 46,4 тысяч предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.