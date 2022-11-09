У жительницы Лодейного Поля украли рубли, доллары и евро

По информации ivbg.ru, 8 ноября в полицию Лодейнопольского района обратилась 50-летняя сотрудница коммунального дорожного хозяйства из Лодейного Поля. В ее доме побывал вор.

В помещение на первом этаже он проник через окно. Добычей злоумышленника стали 95 тысяч рублей, тысяча евро и тысяча долларов. По словам пострадавшей, кража произошла 7 ноября.

Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.