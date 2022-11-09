Появились фотографии с места массового ДТП под Лугой

Ранее ivbg.ru сообщал, что сегодня утром, 9 ноября, у деревни под Лугой в Ленобласти произошло массовое ДТП.
По предварительным данным, у деревни Естомичи столкнулись три легковых автомобиля. После удара две машины выбросило на обочины. В результате ДТП пострадали 65-летний водитель и пассажир Skoda.
Фото: 47news
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
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