Появились фотографии с места массового ДТП под Лугой

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что сегодня утром, 9 ноября, у деревни под Лугой в Ленобласти произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, у деревни Естомичи столкнулись три легковых автомобиля. После удара две машины выбросило на обочины. В результате ДТП пострадали 65-летний водитель и пассажир Skoda.

Появились фотографии с места массового ДТП под Лугой массовая авария, Лужский район, Ленобласть, ДТП
Появились фотографии с места массового ДТП под Лугой массовая авария, Лужский район, Ленобласть, ДТП
Фото: 47news

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

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