Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная ЛНР. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.

Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.

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На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.

Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.