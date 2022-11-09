Программистам в Ленобласти снизили налог по УСН до одного процента

Депутаты единогласно приняли изменения в некоторые областные законы, предоставив налоговые льготы предпринимателям IT-сферы, работающим по упрощенной системе налогообложения.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области , устанавливается налоговая ставка в размере 1% для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы и являющихся правообладателями программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и (или) получившим документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

Данная мера поддержки предусмотрена в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации с учетом поручений, данных в рамках Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

«С предложением поддержать налоговой льготой предпринимателей IT-сферы, а также тех, кто имеет аккредитацию на осуществление деятельности в этой сфере, к нам обратилось Минцифры России. В Ленобласти 53 таких субъекта, при этом 28 из них уже пользуются максимальной льготой, остальных предлагаем включить в реестр, чтобы они использовали УСН», — пояснила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

По информации УФНС России по Ленинградской области из 53 организаций IT-сферы 13 применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» и 28 с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Выпадающие доходы бюджета составят 8-10 млн рублей.

Кроме того, еще одним изменением является продление до 2025 года «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения в производственной, социальной и (или) научной сферах.

Законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях единогласно. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.