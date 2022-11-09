Одними цветами мужчина не ограничился — он прихватил ещё и вазу, в которой они стояли.

Инцидент произошёл на площади Стачек в ночь на 8 ноября. Схватив вазу с 50 розами, неизвестный спешно ретировался.

На следующий день нарушителя задержали в том же районе. Им оказался житель Санкт-Петербурга, ранее судимый за кражу, незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он признался правоохранителям, что цветы действительно были у него дома, но он забыл, как и зачем их украл.