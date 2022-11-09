Соответствующее решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава Санкт-Петербурга побывал в Самаркандском областном библиотечно-информационном центре им. А. С. Пушкина. Сейчас в нем находится порядка 700 тысяч экземпляров.

«Узбекистан и Санкт‑Петербург — надёжные партнеры. Мы сотрудничаем во многих сферах, в том числе в гуманитарной», — заявил Беглов, отметив, что необходимо вместе сохранять и приумножать культурное наследие.

Кроме того, книгохранилище Узбекистана получило издания от Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского.