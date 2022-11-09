Старейшая библиотека Узбекистана получила свыше 250 книг от Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Соответствующее решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава Санкт-Петербурга побывал в Самаркандском областном библиотечно-информационном центре им. А. С. Пушкина. Сейчас в нем находится порядка 700 тысяч экземпляров.

«Узбекистан и Санкт‑Петербург — надёжные партнеры. Мы сотрудничаем во многих сферах, в том числе в гуманитарной», — заявил Беглов, отметив, что необходимо вместе сохранять и приумножать культурное наследие.

Кроме того, книгохранилище Узбекистана получило издания от Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского.

2d3c1bb84cf0752a318e5a16908adeed
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Автор