Во Всеволожском районе ликвидировали свалку после вмешательства Россельхознадзора

Автор: Сергей Агутин
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Владелец сельскохозяйственного участка во Всеволожском районе ликвидировал свалку строительного мусора и заплатил штраф. Привлечь к ответственности нарушителя удалось инспекторам Россельхознадзора спустя год.  

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Фото: Россельхознадзор Ленобласти

На площади 122,8 гектара в ноябре 2021 года обнаружили свалку со строительным мусором – шлангами, мешками, досками, блоками, картоном, шифером, битым бетоном и кирпичом.

Пробы выявили превышение допустимой концентрации бенз(а)пирена в 4,9 раза. Собственник участка привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.

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09.11.2022 115

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