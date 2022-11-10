Во Всеволожском районе ликвидировали свалку после вмешательства Россельхознадзора

Владелец сельскохозяйственного участка во Всеволожском районе ликвидировал свалку строительного мусора и заплатил штраф. Привлечь к ответственности нарушителя удалось инспекторам Россельхознадзора спустя год.

На площади 122,8 гектара в ноябре 2021 года обнаружили свалку со строительным мусором – шлангами, мешками, досками, блоками, картоном, шифером, битым бетоном и кирпичом.

Пробы выявили превышение допустимой концентрации бенз(а)пирена в 4,9 раза. Собственник участка привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.