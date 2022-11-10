В Сланцевском районе остановили пьяного водителя пассажирского автобуса

На дорогах в Ленобласти проходят массовые проверки водителей автобусов.
Так, очередной рейд прошел в Сланцевском районе. За три дня инспекторы ДПС выявили 14 нарушений ПДД. Чаще всего водители автобуса не пристегивают ремни безопасности. Также среди нарушений – остановка в неположенном месте, отсутствие необходимых документов и движение с выключенными фарами.
А один из водителей автобуса в пьяном виде перевозил пассажиров. Медицинское освидетельствование это подтвердило. 62-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.
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03.11.2022 213