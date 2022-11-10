Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 10 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом.

На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР. В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

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На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское ДНР. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.

В районах населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США. В районе населенного пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Новоалександровка Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка ДНР, Васильевка Запорожской области, Веселое и Крынки Херсонской области.

Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Гусельское ДНР, Никольское и Корсунка Херсонской области.