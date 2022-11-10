На 19% подорожала сотка земли в Ленобласти с начала года

С начала 2022 года средняя стоимость сотки земли в Ленинградской области на участке без подряда выросла на 19% и составила 266,8 тысяч рублей.

Средний бюджет покупки участка без подряда в третьем квартале достиг 2,6 млн рублей. Это на 33% выше, чем в начале года. Сами участки подорожали почти на треть, до 4 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Почти половина всех сделок в бюджетном ценовом сегменте (до 100 тысяч рублей за сотку) пришлась на Ломоносовский район (вблизи Воронино), Лужский район (вблизи Большой Дивенки) и Выборгском районе (около Дятлово). А в дорогом сегменте (300–500 тысяч рублей) — на Всеволожский район (вблизи Вартемяги, Разметелево, Лесколово, Агалатово), Выборгский район (вблизи Первомайского), Ломоносовский район (вблизи Низино), Приозерский район (вблизи Сосново).