С 1 января у некоторых россиян вырастет зарплата 

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила агентству «Прайм», что с 1 января 2023 года ряд россиян могут рассчитывать на повышение заработной платы.
Эксперт отметила, что с 1 января вырастет зарплата тех граждан России, чей доход зависит от МРОТ, поскольку этот показатель увеличится с начала нового года.
На индексацию выплаты также могут рассчитывать работники, которые получают средства на уровне МРОТ, и представители государственной сферы.
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10.11.2022 89