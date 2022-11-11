С 1 января у некоторых россиян вырастет зарплата 

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила агентству «Прайм», что с 1 января 2023 года ряд россиян могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Эксперт отметила, что с 1 января вырастет зарплата тех граждан России, чей доход зависит от МРОТ, поскольку этот показатель увеличится с начала нового года.

На индексацию выплаты также могут рассчитывать работники, которые получают средства на уровне МРОТ, и представители государственной сферы.